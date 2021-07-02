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Сталкеров привлекут к уголовной ответственности. Фото: http://dazv.gov.ua/
Сталкеров привлекут к уголовной ответственностиhttps://racurs.ua/n156911-stalkerov-privlekut-k-ugolovnoy-otvetstvennosti.htmlРакурс
Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект № 4156, направленный на борьбу со сталкерами.
Сейчас за проникновение без разрешений в зону радиационного загрязнения или за повреждение ограждения зоны отчуждения предусмотрена административная ответственность.
Законопроект предусматривает применять уголовную ответственность за аналогичные нарушения.
Уголовная ответственность будет предусмотрена за:
- проникновение в зону отчуждения или зону безусловного отселения без получения разрешения;
- самовольное поселение в указанных зонах;
- повреждение, уничтожение или перенос знаков радиационного загрязнения;
- повреждение, уничтожение или перенос забора зоны отчуждения или зоны безусловного отселения.
Нарушители понесут наказание в виде штрафа от 17 тыс. до 42 тыс. 500 грн или в виде ограничения воли на срок от одного до трех лет.
Таким образом депутаты собираются бороться с любителями экстрима, которые в последнее время зачастили в Чернобыль, повреждая ограждение.
1 июля правоохранители неподалеку отселенного города Припять обнаружили двух иностранцев. Граждане Германии и Польши незаконно проникли на запрещенную территорию с целью экстремального туризма.
На нарушителей составили протоколы за нарушение требований ст. 46−1 Административного кодекса «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению». Дальнейшее решение будет принимать суд.
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