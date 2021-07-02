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Ракурс
Сталкеров привлекут к уголовной ответственности. Фото: http://dazv.gov.ua/

Сталкеров привлекут к уголовной ответственности

2 июл 2021, 15:43
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Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект № 4156, направленный на борьбу со сталкерами.

Сейчас за проникновение без разрешений в зону радиационного загрязнения или за повреждение ограждения зоны отчуждения предусмотрена административная ответственность.

Законопроект предусматривает применять уголовную ответственность за аналогичные нарушения.

Уголовная ответственность будет предусмотрена за:

  • проникновение в зону отчуждения или зону безусловного отселения без получения разрешения;
  • самовольное поселение в указанных зонах;
  • повреждение, уничтожение или перенос знаков радиационного загрязнения;
  • повреждение, уничтожение или перенос забора зоны отчуждения или зоны безусловного отселения.

Нарушители понесут наказание в виде штрафа от 17 тыс. до 42 тыс. 500 грн или в виде ограничения воли на срок от одного до трех лет.

Таким образом депутаты собираются бороться с любителями экстрима, которые в последнее время зачастили в Чернобыль, повреждая ограждение.


1 июля правоохранители неподалеку отселенного города Припять обнаружили двух иностранцев. Граждане Германии и Польши незаконно проникли на запрещенную территорию с целью экстремального туризма.

На нарушителей составили протоколы за нарушение требований ст. 46−1 Административного кодекса «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению». Дальнейшее решение будет принимать суд.

Источник: Ракурс


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