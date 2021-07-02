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Ракурс
Сталкерів притягнуть до кримінальної відповідальності. Фото: http://dazv.gov.ua/

Сталкерів притягнуть до кримінальної відповідальності

2 лип 2021, 15:43
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Народні депутати прийняли в першому читанні законопроект № 4156, спрямований на боротьбу зі сталкерами.

Наразі за проникнення без дозволів в зону радіаційного забруднення або за пошкодження огорожі зони відчуження передбачена адміністративна відповідальність.

Законопроект передбачає застосовувати кримінальну відповідальність за аналогічні порушення.

Кримінальна відповідальність буде передбачена за:

  • проникнення в зону відчуження або зону безумовного відселення без отримання дозволу;
  • самовільне поселення в зазначених зонах;
  • ушкодження, знищення або перенесення знаків радіаційного забруднення;
  • ушкодження, знищення або перенесення паркану зони відчуження чи зони безумовного відселення.

Порушники будуть покарані у вигляді штрафу від 17 тис. до 42 тис. 500 грн або у вигляді обмеження волі на термін від одного до трьох років.

Таким чином депутати збираються боротися з любителями екстриму, які останнім часом зачастили до Чорнобиля, пошкоджуючи огорожу.


1 липня правоохоронці неподалік відселеного міста Прип’ять виявили двох іноземців. Громадяни Німеччини та Польщі незаконно проникли на заборонену територію з метою екстремального туризму.

На порушників склали протоколи за порушення вимог ст. 46−1 Адміністративного кодексу «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення». Подальше рішення прийматиме суд.

Джерело: Ракурс


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