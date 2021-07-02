Сталкерів притягнуть до кримінальної відповідальності. Фото: http://dazv.gov.ua/

https://racurs.ua/ua/n156911-stalkeriv-prytyagnut-do-kryminalnoyi-vidpovidalnosti.html

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Народні депутати прийняли в першому читанні законопроект № 4156, спрямований на боротьбу зі сталкерами.

Наразі за проникнення без дозволів в зону радіаційного забруднення або за пошкодження огорожі зони відчуження передбачена адміністративна відповідальність.

Законопроект передбачає застосовувати кримінальну відповідальність за аналогічні порушення.

Кримінальна відповідальність буде передбачена за:

проникнення в зону відчуження або зону безумовного відселення без отримання дозволу;

самовільне поселення в зазначених зонах;

ушкодження, знищення або перенесення знаків радіаційного забруднення;

ушкодження, знищення або перенесення паркану зони відчуження чи зони безумовного відселення.

Порушники будуть покарані у вигляді штрафу від 17 тис. до 42 тис. 500 грн або у вигляді обмеження волі на термін від одного до трьох років.

Таким чином депутати збираються боротися з любителями екстриму, які останнім часом зачастили до Чорнобиля, пошкоджуючи огорожу.

1 липня правоохоронці неподалік відселеного міста Прип’ять виявили двох іноземців. Громадяни Німеччини та Польщі незаконно проникли на заборонену територію з метою екстремального туризму.

На порушників склали протоколи за порушення вимог ст. 46−1 Адміністративного кодексу «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення». Подальше рішення прийматиме суд.