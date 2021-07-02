Разумков прогнозирует вето Зеленского на закон о судебной реформе

https://racurs.ua/n156909-razumkov-prognoziruet-veto-zelenskogo-na-zakon-o-sudebnoy-reforme.html

Ракурс

Закон о возобновлении работы ВККСУ — Высшей квалификационной комиссии судей — может ветировать президент Владимир Зеленский. Такой прогноз по поводу перезагрузки ВККСУ с решающей ролью международных экспертов дал глава парламента Дмитрий Разумков.

По его мнению, юристы Офиса президента могут обратить внимание на коллизию с правками.

На брифинге в Раде Разумков 2 июля рассказал о двух принятых в правках нормах, которые можно совершенно по-разному трактовать.

В них якобы речь идет одновременно и об увеличении, и об уменьшении роли международных экспертов в работе ВККСУ. В парламенте эту норму исправить уже невозможно, поэтому Разумков предполагает, что президент ветирует только что принятый закон, вернет в Раду и попросит нардепов исправить «этот технический вопрос».

Третий раз (с учетом первого и второго чтения) парламент может рассмотреть закон «О внесении изменений в Закон Украины „О судоустройстве и статусе судей“ и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины» (№ 3711-Д) на следующей пленарной неделе.

Рада сегодня разблокировала работу ВККСУ, когда провалила два постановления, в которых нардепы требовали отменить результаты голосования 29 июня.

Новация предполагает, что первый состав конкурсной комиссии по отбору членов ВККС начинает работу при условии назначения не менее четырех членов конкурсной комиссии, из которых двух предлагают международные организации.

Решение конкурсная комиссия принимает не менее чем четырьмя голосами, при этом двое членов ВККСУ предложены международными организациями. Из голоса имеют решающее значение и при равенстве голосов.