Разумков пояснив, чому Зеленський може ветувати закон про судову реформу, фото — Схеми

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Ракурс

Закон про відновлення роботи ВККСУ — Вищої кваліфікаційної комісії суддів — може ветувати президент Володимир Зеленський. Такий прогноз щодо перезавантаження ВККСУ з вирішальною роллю міжнародних експертів дав голова парламенту Дмитро Разумков.

На його думку, юристи Офісу президента можуть звернути увагу на колізію з правками.

На брифінгу в Раді Разумков 2 липня розповів про дві ухвалені в правках норми, які можна абсолютно по-різному трактувати.

У них начебто йдеться і про збільшення, і про зменшення ролі міжнародних експертів у роботі ВККСУ. У парламенті цю норму виправити вже неможливо, тому Разумкова припускає, що президент ветує щойно прийнятий закон, поверне в Раду і попросить нардепів виправити «це технічне питання».

Утретє (з врахуванням першого і другого читання) парламент може розглянути закон «Про внесення змін до Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» (№ 3711-Д) наступного пленарного тижня.

Рада сьогодні розблокувала роботу ВККСУ, коли провалила дві постанови, у який нарлепи вимагали скасувати результати голосування 29 червня.

Новація передбачає, що перший склад конкурсної комісії з відбору членів ВККС розпочинає роботу за умови призначення щонайменше чотирьох членів конкурсної комісії, з яких двоє запропоновані міжнародними та іноземними організаціями.

Рішення конкурсна комісія ухвалює голосування не менш ніж чотирма членам, при цьому двоє з них запропоновані міжнародними та іноземними організаціями. Вони ж мають вирішальне значення при рівності голосів.