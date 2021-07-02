Росія злякалася й вивела в Чорне море увесь флот. Фото: from-ua.com

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Увесь корабельний склад Чорноморського флоту РФ був терміново виведений в акваторію Чорного моря.

Паніка Москви пояснюється міжнародними навчаннями Sea Breeze-2021. Своєю армадою країна-агресор намагається продемонструвати готовність застосувати силу у разі необхідності. Такої думки притримується Головне управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

Як розповів представник ГУР МО Вадим Скібіцький, Росія боїться втратити свою домінуючу роль на півночі Чорного моря. За словами розвідника, з 2015 року Росія почала стрімко нарощувати в окупованому Криму свою військову складову.

І коли проходять міжнародні військові морські навчання Росія відпрацьовує різні способи й методи поразки тих угруповань, які створюються в Чорному морі. Однак міжнародне співтовариство демонструє свою солідарність з Україною і докладає спільних зусиль щодо забезпечення безпеки в нашому регіоні. Росія цього реально боїться, — зазначає Скібіцький.



Представник Головного управління розвідки упевнений, що спроби Росії продемонструвати свою готовність застосувати силу не співмірні з потенціалом тих країн, які беруть участь в міжнародних навчаннях. Він запевнив, що військова розвідка України зараз забезпечує безпеку і моніторить розвиток ситуації навколо навчань Sea Breeze-2021.

Нагадаємо, 30 червня в Чорному морі почалися масштабні міжнародні навчання Sea Breeze-2021 (Сі Бриз). Корабельне угруповання НАТО, що бере участь у навчаннях, вже вийшло з одеського порту. Активна фаза навчань ще не почалася, однак флот приступив до бойового розгортання.