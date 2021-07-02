Археологи розкопали в Саксонії унікальну церкву X століття. Фото: N+

https://racurs.ua/ua/n156907-arheology-rozkopaly-v-saksoniyi-unikalnu-cerkvu-x-stolittya-foto.html

Ракурс

Унікальну церкву X століття розкопали в Саксонії німецькі археологи. Споруду звели ще в Середньовіччі на честь святої принцеси Радегунди.

Крім руїн будівлі вчені знайшли численні поховання та артефакти. Про знахідку повідомили в Регіональному управлінні охорони пам’яток і археології Саксонії-Анхальт.



Археологи виявили на кукурудзяному полі біля Лютерштадта-Айслебена руїни великої середньовічної церкви. Під час розкопок дослідники знайшли трьохнефну хрестоподібну базиліку довжиною близько 30 метрів, яку за стилістикою віднесли до X століття.

Серед виявлених реліквій особливо виділяється покрите емаллю бронзове розп’яття XIII століття і великий фрагмент церковного дзвону. Всередині та навколо споруди були розташовані численні поховання, зокрема у вигляді окремих могил і цегляних гробниць.

Зараз відомо про щонайменше 70 поховань X-XV століть, що належать аристократичним сім’ям регіону. Крім того, археологи знайшли монети, застібки для одягу, фрагменти кераміки та інші побутові предмети.

Знахідки вказують на те, що церква була зведена на честь тюрінгської принцеси і франкської королеви Радегунди. Її побудував імператор Священної Римської імперії Оттон Великий в середині X століття (до 968 року). Ця споруда проіснувала близько 500 років і була зруйнована під час Реформації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що підпільна новорічна вечірка пройшла в середньовічній церкві в Великій Британії, попри карантин, запроваджений по всій країні. Поліція розігнала вечірку після того, як учасники розгромили церкву Всіх Святих XIV століття.