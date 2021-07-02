Археологи раскопали в Саксонии уникальную церковь X века. Фото: N+

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Ракурс

Уникальную церковь X века раскопали в Саксонии немецкие археологи. Сооружение возвели еще в Средние века в честь святой принцессы Радегунды.

Помимо руин здания ученые нашли многочисленные захоронения и артефакты. О находке сообщили в Региональном управлении охраны памятников и археологии Саксонии-Анхальт.





Археологи обнаружили на кукурузном поле возле Лютерштадта-Айслебена руины большой средневековой церкви. Во время раскопок исследователи нашли трехнефную крестообразную базилику длиной около 30 метров, которую по стилистике отнесли к периоду около X века.





Среди обнаруженных реликвий особенно выделяются покрытое эмалью бронзовое распятие XIII века и большой фрагмент церковного колокола. Внутри и вокруг сооружения были расположены многочисленные захоронения, в том числе в виде отдельных могил и кирпичных гробниц.

Сейчас известно о не менее 70 погребениях X—XV вв. еков, принадлежащих аристократическим семьям региона. Кроме того, археологи нашли монеты, застежки для одежды, фрагменты керамики и другие бытовые предметы.

Находки археологов указывают на то, что церковь была возведена в честь тюрингской принцессы и франкской королевы Радегунды. Ее построил император Священной Римской империи Оттон Великий в середине X века (до 968 года). Это сооружение просуществовало около 500 лет и было разрушено во время Реформации.

Напомним, ранее мы сообщали, что подпольная новогодняя вечеринка прошла в средневековой церкви в Великобритании, несмотря на карантин, введенный по всей стране. Полиция разогнала вечеринку после того, как участники разгромили церковь Всех Святых XIV века.