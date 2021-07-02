Катер типу Кентавр. Фото: wikimedia.org

https://racurs.ua/n156906-nekachestvennye-katera-ot-kuzni-na-rybalskom-chinovnikam-vruchili-podozreniya.html

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Закупку некачественной военной техники для Вооруженных сил Украины расследует Государственное бюро расследований.

Следователи вручили уведомление о подозрении экс-чиновникам Министерства обороны и председателю правления предприятия «Кузня на Рыбальском» по делу о закупке некачественной военной техники. Среди подозреваемых бывшие топ-чиновники — заместитель министра обороны в 2015—2019 годах, директор Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ в 2015—2017 годах и директор Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ в 2018—2019 годах. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Действия этих лиц правоохранители квалифицировали по ч. 4 ст. 426−1 и ч. 5 ст. 27 (пособник) Уголовного кодекса. Председателю правления завода «Кузня на Рыбальском» сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 192, ч. 4 ст. 27 (подстрекатель) и ч. 4 ст. 426−1 УК.

Оказалось, что они в течение 2016−2018 годов причинили государству ущерб на сумму почти 475 млн грн. Для оборонного ведомства в «Кузне» закупили боевые катера «Кентавр» и санитарные автомобили «Богдан» производства компании «Богдан Моторс». Эта техника была ненадлежащего качества.

Во время следствия был установлен еще один факт превышения служебных полномочий заместителем министра и одного из директоров департамента — они допустили закупку санитарных авто «Богдан» ненадлежащего качества.

Как известно, ранее завод «Кузня на Рыбальском» принадлежал пятому президенту Украины Петру Порошенко. В 2018 году это предприятие у лидера «Европейской солидарности» купил бизнесмен Сергей Тигипко.

Напомним, в июле 2019 года детективы НАБУ под процессуальным руководством САБ расследовали растраты государственного имущества в особо крупных размерах служебными лицами Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Были проведены обыски в компании «Богдан Моторс».