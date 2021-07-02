Катер типу Кентавр. Фото: wikimedia.org

https://racurs.ua/ua/n156906-neyakisni-katery-vid-kuzni-na-rybalskomu-chynovnykam-vruchyly-pidozry.html

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Закупівлю неякісної військової техніки для Збройних сил України розслідує Державне бюро розслідувань.

Слідчі вручили повідомлення про підозру екс-посадовцям Міністерства оборони та голові правління підприємства «Кузня на Рибальському» у справі щодо закупівлі неякісної військової техніки. Серед підозрюваних колишні топ-чиновники — заступник міністра оборони у 2015−2019 роках, директор Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ у 2015−2017 роках та директор Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ у 2018−2019 роках. Про це повідомила прес-служба ДБР.

Дії цих осіб правоохоронці кваліфікували за ч. 4 ст. 426−1 та ч. 5 ст. 27 (пособник) Кримінального кодексу. Голові правління заводу «Кузня на Рибальському» повідомили про підозру за ч. 2 ст. 192, ч. 4 ст. 27 (підбурювач) та ч. 4 ст. 426−1 ККУ.

Виявилося, що вони впродовж 2016−2018 років заподіяли державі шкоду на суму майже 475 млн грн. Для оборонного відомства в «Кузні» закупили бойові катери «Кентавр» та санітарні автомобілі «Богдан» виробництва компанії «Богдан Моторс». Ця техніка була неналежної якості.

Під час слідства було встановлено ще один факт перевищення службових повноважень заступником міністра та одного з директорів департаменту — вони допустили закупівлю санітарних авто «Богдан» неналежної якості.

Як відомо, раніше завод «Кузня на Рибальському» належав п’ятому президентові України Петру Порошенку. У 2018 році це підприємство у лідера «Європейської солідарності» купив бізнесмен Сергій Тігіпко.

Нагадаємо, у липні 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САБ розслідували розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил України. Були проведені обшуки в компанії «Богдан Моторс».