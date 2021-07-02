Ціни газують – паливо в Україні рекордно подорожчало, фото — ЕП

https://racurs.ua/ua/n156905-ciny-gazuut-palyvo-v-ukrayini-rekordno-podorojchalo.html

Ракурс

Ціна на газ в Україні за день збільшилася на 1,5 тис. грн. Тисяча кубометрів природного газу на торгах «Української енергетичної біржі» 1 липня коштувала понад 15 тис. грн.

Це абсолютний рекорд за всю історію ринку, повідомляє «Економічна правда». 30 червня середньозважена ціна 1 тис. куб м на біржі сягала 13,4 тис. грн.

У Європі газ також продовжує дорожчати. Це впливає і на внутрішній ринок України. У нідерландському хабі TTF до кордону України газ коштує 2 липня 16,637 тис. грн за тис. кубометрів (ціна із транспортуванням до входу в ГТС України і з ПДВ).

Учасники ринку розповідають, зростання ціни на газ викликане сезонними чинниками, а саме високим попитом, низькими запасами в сховищах.

Додають мороки і зловживання російського «Газпрому», який обмежив поставки в Європу. Російський монополіст розпочав ремонт експортних потужностей. Баланс ринку в Європі став напруженим і через невластиве сезонне падіння поставок СПГ. Через планові ремонти знижуються і поставки трубопровідного газу, тому закачування газу у сховища наразі перебуває на мінімальних значеннях.

Раніше газопостачальні компанії опублікували липневі цінники на «блакитне паливо» для населення в Україні. У порівнянні з червнем місячні пропозиції на липень здорожчали. Базові річні тарифні плани не змінилися й залишаються значно вигіднішими за місячні.

У липні річні ціни коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр залежно від постачальника. Місячні ціни у липні коливаються від 7,99 і до 15,5 грн за кубометр.

Джерело: «Економічна правда»