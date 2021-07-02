Цены газуют — топливо в Украине рекордно подорожало, фото — ЭП

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Цена на газ в Украине за день увеличилась на 1,5 тыс. грн. Тысяча кубометров природного газа на торгах «Украинской энергетической биржи» 1 июля стоила более 15 тыс. грн.

Это абсолютный рекорд за всю историю рынка, сообщает «Экономическая правда». 30 июня средневзвешенная цена 1 тыс. куб. м на бирже достигала 13,4 тыс. грн.

В Европе газ также продолжает дорожать. Это влияет и на внутренний рынок Украины. В нидерландском хабе TTF на границе Украины газ стоил 2 июля 16,637 тыс. грн за тыс. кубометров (цена с транспортировкой до входа в ГТС Украины и с НДС).

Участники рынка рассказывают, что рост цены на газ вызван сезонными факторами, а именно высоким спросом, низкими запасами в хранилищах.

Добавляют хлопот и злоупотребления российского «Газпрома», который ограничил поставки в Европу. Российский монополист начал ремонт экспортных мощностей. Баланс рынка в Европе стал напряженным и из-за несвойственного сезонного падения поставок СПГ. Из-за плановых ремонтов снижаются и поставки трубопроводного газа, а закачка газа в хранилища сейчас находится на минимальных значениях.

Ранее газоснабжающие компании опубликовали июльские ценники на «голубое топливо» для населения в Украине. По сравнению с июнем месячные предложения на июль подорожали. Базовые годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее месячных.

В июле годовые цены будут колебаться от 7,80 и до 13,50 грн за кубометр в зависимости от поставщика. Месячные цены в июле колеблются от 7,99 и до 15,5 грн за кубометр.

Источник: «Экономическая правда»