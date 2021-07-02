Россия испугалась и вывела в Черное море весь флот. Фото: from-ua.com

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Весь корабельный состав Черноморского флота РФ был срочно выведен в акваторию Черного моря.

Паника Москвы объясняется международными учениями Sea Breeze-2021. Своей армадой страна-агрессор пытается продемонстрировать готовность применить силу в случае необходимости. Такого мнения придерживается Главное управление разведки Министерства обороны Украины, сообщается на странице ведомства в Facebook.

Как рассказал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, Россия боится потерять свою доминирующую роль на севере Черного моря. По словам разведчика, с 2015 года Россия начала стремительно наращивать в оккупированном Крыму свою военную составляющую.

И когда проходят международные военные морские учения Россия отрабатывает различные способы и методы поражения тех группировок, которые создаются в Черном море. Однако международное сообщество демонстрирует свою солидарность с Украиной и прилагает совместные усилия по обеспечению безопасности в нашем регионе. Россия этого реально боится, — отмечает Скибицкий.



Представитель Главного управления разведки уверен, что попытки России продемонстрировать свою готовность применить силу не сопоставимы с потенциалом тех стран, которые принимают участие в международных учениях. Он заверил, что военная разведка Украины сейчас обеспечивает безопасность и мониторит развитие ситуации вокруг учений Sea Breeze-2021.

Напомним, 30 июня в Черном море начались масштабные международные учения Sea Breeze-2021 (Си Бриз). Корабельная группировка НАТО, участвующая в учениях, уже вышла из Одесского порта. Активная фаза учений еще не началась, однако флот приступил к боевому развертыванию.