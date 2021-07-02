Вирок убивці Гонгадзе Пукачу розглянули у Верховному суді

https://racurs.ua/ua/n156912-vyrok-ubyvci-gongadze-pukachu-rozglyanuly-u-verhovnomu-sudi.html

Ракурс

Верховний суд 2 липня затвердив довічний вирок Олексію Пукачу за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Скаргу на вирок з проханням пом’якшити покарання подав сам колишній генерал-лейтенант міліції Пукач. П’ять років тому Апеляційний суд також підтвердив вирок Пукачу. Відтоді розглядали його касаційну скаргу.

Пукач уникав спілкування з журналістами.

Колишнього керівника департаменту зовнішнього спостереження МВС більше восьми років тому засудили до довічного ув’язнення. Пукача визнали винним у смерті журналіста Гонгадзе, який зник у 2000 році в столиці. Його тіло без голови знайшли пізніше в лісі в Київській області. В організації убивства ЗМІ підозрювали екс-очільника МВС Юрія Кравченка, який начебто діяв за вказівкою Леоніда Кучми.

Пукач у 2000—2003 очолював підрозділи зовнішнього спостереження МВС України. У 2013 році він визнаний винним у вбивстві Георгія Гонгадзе і засуджений до довічного ув’язнення.

Суд встановив, що 17 вересня 2000 року Пукач у змові із трьом міліціонерами умисно вбив журналіста.

Пукача затримали й за обвинуваченням у знищенні документів, що свідчать про стеження за Гонгадзе в травні-липні 2000 року. Так само під підозру слідчих потрапив той факт, що Пукач в 2003 році з невідомої причини отримав в Києві нову трикімнатну квартиру в елітному будинку.

Згодом його відпустили під підписку про невиїзд, але він відразу ж зник. Прокуратура оголосила його в міжнародний розшук, і в 2005 році заочно пред’явила звинувачення у вбивстві Гонгадзе. У 2003—2009 роках про реальне місцезнаходження Пукача не було відомо.

Затримали його 21 липня 2009 року в селі Молочки Чуднівського району Житомирської області. Він жив там зі співмешканкою.

Пукач одразу зізнався і почав давати визнавальні свідчення.

29 січня 2013 року Печерський суд Києва виніс вирок Пукачу. На суді на запитання судді, чи зрозумілий йому оголошений вирок Олексій Пукач відповів:

І буде зрозуміло тоді, коли Кучма й Литвин будуть разом зі мною. Запросите в Кучми і в Литвина. Вони все розкажуть. Тому запитайте про мотив і про умисел у Литвина і у Кучми.

На початку 2016 року вирок залишено в силі Апеляційним судом, а влітку Пукача етапували до Чортківської колонії у Тернопільській області.

Вдова журналіста Георгія Гонгадзе Мирослава заявила, що вимагатиме покарати не лише виконавців, а й замовників убивства її чоловіка.

15 грудня 2017 року суд перерахував Пукачу за «законом Савченко» 6,5 років попереднього ув’язнення як 13 років основного покарання.

Верховний суд з 2016 року не міг розглянути касаційні скарги Пукача, який вимагав пом’якшити покарання з довічного позбавлення волі до 15 років.

Раніше він заявив у Верховному суді, що не пов’язаний із перепохованням тіла журналіста. Пукач стверджував, що на нього тиснули ексзаступники тодішніх голови СБУ і генпрокурора. Він заявив, що ніколи не був на місці, де виявили тіло Гонгадзе — у Таращанському лісі. Як стверджував засуджений, він не проїхав би з трупом кілька районів.