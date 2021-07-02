Нова COVID-хвиля восени спричинити на 30-40% більше інфікувань. Фото: СіД

https://racurs.ua/ua/n156913-covid-hvylya-voseny-moje-sprychynyty-na-30-40-bilshe-infikuvan-moz.html

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Поява штаму «Дельта» може спричинити три сценарії розвитку епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Новий індійський штам зазвичай викликає на 30−40% більше госпіталізацій і відповідно на 30−40% буде більше випадків зараження по відношенню до осінньої хвилі. Цей сценарій найгірший і його розглядають у МОЗ. Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі програми «Сніданок з 1+1».

За його словами, за рахунок прискорення темпів вакцинації та за рахунок адекватного та повноцінного епідемічного нагляду кількість госпіталізацій можна буде зменшувати. Медики сподіваються, що все відбуватиметься за оптимістичним сценарієм.

Якщо ми будемо говори про ті сценарії, які розглядаються, то їх три: оптимістичний, середній або реалістичний, та песимістичний. Я не буду озвучувати цифри, — зазначив Кузін.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявляв, що штам «Дельта» (індійський штам) уже почав розповсюджуватися в Україні. Цей різновид коронавірусу частіше вражає підлітків, а не дорослих людей. У МОЗ планують прискорити темпи вакцинації за літній період, який підготує українців до осені, коли щепитимуть максимальну кількість людей через ризик поширення штаму «Дельта».