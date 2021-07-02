Контрабанду Вовы Морды из списка СНБО задержали на границе. Фото: СБУ

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Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила масштабную схему контрабанды брендовой одежды и косметических товаров из Евросоюза.

Организаторы схемы — представители криминалитета и их родственники, находящиеся под действием санкций СНБО, а именно семья Владимира Дидуха. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Задокументировано, что только в одной партии злоумышленники хотели перевезти товаров на 16 млн грн. Контрабандный канал шел через Галицкую таможню.

К схеме дельцы привлекли инспектора таможенного поста «Яворов». Правоохранители выявили нарушения при таможенном оформлении груза.

Сейчас инспектору таможни сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса. По месту жительства фигурантов проходят обыски.

Львовский предприниматель Владимир Дидух, он же Вова Морда, известный как спонсор «Свободы». В 2014 году он рассказал, что финансировал партию, и потребовал вернуть 48 млн долл.

В августе 2012 года на Дидуха было совершено покушение. Его автомобиль обстреляли, водитель погиб, а сам Дидух попал в реанимацию. Еще одно покушение на мужчину удалось предотвратить в 2019 году. В 2021 году Дидух попал под санкции СНБО в связи с причастностью к контрабанде.

Напомним, ранее мы сообщали, что СБУ пресекла контрабанду скифских украшений. 11 подвесок, изготовленных из желтого и белого золота, которые на международных аукционах могут стоить от 40 тыс. долл. пытались вывезти через пункт пропуска «Ягодин».