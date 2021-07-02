Туристу на допомогу — бот у Телеграм інформує про зміни правил в'їзду

https://racurs.ua/ua/n156919-turystu-na-dopomogu-bot-u-telegram-informuie-pro-zminy-pravyl-v-yizdu.html

Ракурс

Зміни правил в’їзду до різних країн під час пандемії коронавірусу українці зможуть перевірити в новому боті в Telegram (Телеграм).

Corona.Travel.Bot бере офіційні дані з сайту Міністерства закордонних справ України.

Для того, щоб скористатися ботом необхідно:

надіслати повідомлення або обрати зі списку назву країни, яка цікавить;

ознайомитися з актуальними правилами;

вибрати режим моніторингу;

підписатися та отримувати сповіщення про оновлення умов в’їзду.

У боті можна буде слідкувати за зміною зони, якщо країна наразі закрита для українців. Corona.Travel.Bot надішле сповіщення про її відкриття (і навпаки) або слідкуватиме за змінами правил в’їзду.

Нагадаємо, безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом де-факто може відновитися через два тижні. У Міністерстві закордонних справ сподіваються, що ЄС включить Україну до списку країн безпечних для подорожей.