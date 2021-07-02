Новий вид диких кабанів з'явився в зоні відчуження Фукусіми. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n156920-novyy-vyd-dykyh-kabaniv-z-yavyvsya-v-zoni-vidchujennya-fukusimy.html

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У зоні відчуження Фукусіми з’явилися гібриди домашніх свиней і кабанів. Вони складають 16% від загальної кількості тварин.

До такого висновку прийшли японські біологи після вивчення генетичного складу популяції кабанів, що мешкають навколо АЕС. Про це пише Proceedings of the Royal Society B.

Дослідники вирішили провести генетичний аналіз у 191 особини, щоб з’ясувати, чи змінився їхній генотип. 31 тварина виявилася гібридом між кабанами й домашніми свинями, яких у зоні відчуження залишили фермери.

При цьому 75% гібридів мешкає в безпосередній близькості від станції в радіусі 20 км. Хоча кабани й схрещувалися зі свинями, гени останніх не закріпилася у потомства: серед гібридів знайшли тільки 8% генів домашніх свиней.

Вчені вважають, що гібриди не затримаються в популяції надовго, і гени домашніх свиней з часом знову витісняться генами кабанів. Це відбувається тому, що домашні свині погано виживають у природі без людини, і чистокровні особини, які вибралися в дике середовище, відносно швидко померли й далі вже не схрещувалися з кабанами.

Джерело: Proceedings of the Royal Society B