3 липня – яке церковне свято та чий день ангела. Фото: dyvensvit.org

https://racurs.ua/ua/n156926-3-lypnya-yake-cerkovne-svyato-ta-chyy-den-angela.html

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3 липня церковне свято Мефодія, єпископа Патарського. Святий жив у 3 столітті на території Малої Азії й був відомий своїм чернечим смиренням.

У 312 році єпископ був схоплений язичниками й засуджений до смерті. Після смерті Мефодія залишилося багато його творів, які присвячені захисту християнства та тлумаченню священного писання.

День ангела святкують Афанасій, Гліб, Андрій, Дмитро, Микола, Іван, Інна, Мефодій, Михайло та Хома.

Щорічно у першу суботу липня відзначають Міжнародний день Дніпра — екологічне свято, присвячене одній з найспокійніших річок, яка посідає третє місце в Європі за довжиною і площею басейну (після Волги та Дунаю).

Також 3 липня відзначають Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів — ще одна дата, присвячена екології. У літній період в лісах і полях збільшується кількість сміття, тому це свято покликане звернути увагу людей на екологічну проблему.

День в історії: