Заяву Лукашенка про закриття кордону з Україною прокоментували в ДПСУ. Фото: УНН

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Повідомлень про закриття кордону з Білоруссю не отримували українські прикордонники. Також Державна прикордонна служба України (ДПСУ) заперечує слова Лукашенка стосовно нелегального вивезення зброї з України.

Прикордонники, які працюють на «зеленій ділянці» не спостерігають змін в організації охорони кордону з боку Білорусі. Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

Держприкордонслужба України та Держприкордонкомітет Білорусі періодично опрацьовують спільні аналізи загроз та спільні звіти.

В останньому такому звіті за підсумками 2020 року прикордонники Білорусі відмітили зменшення в 6,9 раза кількості виявленої зброї на кордоні з нашою країною, — йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що від серпня минулого року українські прикордонники на кордоні з Білоруссю несуть службу у посиленому режимі як на сухопутному, так і на річковому сегментах.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко також заявив, що українська сторона не отримувала офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у п’ятницю, 2 липня, наказав повністю закрити кордон з Україною. За його словами, в Білорусі нібито викрили терористичні осередки й до них, мовляв, причетні п’ять країн — Україна, Німеччина, США, Польща і Литва.