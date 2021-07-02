Заявление Лукашенко о закрытии границы с Украиной прокомментировали в ГПСУ

https://racurs.ua/n156925-zayavlenie-lukashenko-o-zakrytii-granicy-s-ukrainoy-prokommentirovali-v-gpsu.html

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Сообщений о закрытии границы с Беларусью не получали украинские пограничники. Также Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) отрицает слова Лукашенко о нелегальном вывозе оружия из Украины.

Пограничники, работающие на «зеленом участке» не наблюдают изменений в организации охраны границы со стороны Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Госпогранслужба Украины и Госпогранкомитет Беларуси регулярно прорабатывают совместные анализы угроз и отчеты.

В последнем таком отчете по итогам 2020 года пограничники Беларуси отметили уменьшение в 6,9 раза количества обнаруженного оружия на границе с нашей страной, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с августа прошлого года украинские пограничники на границе с Беларусью несут службу в усиленном режиме как на сухопутном, так и на речном сегментах.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко также заявил, что украинская сторона не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси.

Напомним, самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 2 июля, приказал полностью закрыть границу с Украиной. По его словам, в Беларуси якобы разоблачили террористические ячейки и к ним, мол, причастны пять стран — Украина, Германия, США, Польша и Литва.