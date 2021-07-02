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Ракурс
Для украинских моряков провели учения по стандартам НАТО. Фото: ФБ

Для украинских моряков провели учения по стандартам НАТО (ФОТО)

2 июл 2021, 20:55
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Военные учения в Украине продолжаются. Британские инструкторы провели серию тренингов по абордажным операциям и обыскам кораблей для Военно-морских сил Украины.

Курс включал занятия на тему законов и правовых норм, регулирующих абордажные операции и обыски. Об этом сообщает посольство Великобритании в Украине.

Кроме того, отрабатывались техники взятия на абордаж различных типов кораблей, способы безопасного обыска с целью выявления незаконных предметов и способы оказания помощи аварийным кораблям.

Инструкторы из Королевского флота и Королевских морских пехотинцев вели подготовку в соответствии со стандартами НАТО.


Опираясь на те тесные связи, которые уже существуют с украинскими партнерами, Великобритания будет продолжать сотрудничать с ВМС Украины, чтобы способствовать защите суверенитета Украины и обеспечению безопасного и успешного будущего Черноморского региона, — подчеркнули в посольстве.

Напомним, артиллеристы Вооруженных сил Украины, которые входят в состав южной группировки войск, тренировалась уничтожать пехоту, танки и бронированную технику условного противника.

Источник: Ракурс


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