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Ракурс
Для українських моряків провели навчання за стандартами НАТО. Фото: ФБ

Для українських моряків провели навчання за стандартами НАТО (ФОТО)

2 лип 2021, 20:55
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Військові навчання в Україні тривають. Британські інструктори провели серію тренінгів з абордажних операцій та обшуку кораблів для Військово-морських сил України.

Курс включав заняття на тему законів та правових норм, що регулюють абордажні операції та обшуки. Про це повідомляє посольство Великої Британії в Україні.

Окрім того, відпрацьовувалися техніки взяття на абордаж різних типів кораблів, способи безпечного обшуку з метою виявлення незаконних предметів та способи надання допомоги аварійним кораблям.

Інструктори з Королівського флоту та Королівських морських піхотинців вели підготовку відповідно до стандартів НАТО.


Спираючись на ті тісні зв’язки, які вже існують з українськими партнерами, Велика Британія продовжуватиме співпрацювати з ВМС України, аби сприяти захисту суверенітету України та забезпеченню безпечного й успішного майбутнього Чорноморського регіону, — зазначили в посольстві.

Нагадаємо, артилеристи Збройних сил України, які входять до складу південного угрупування військ, тренувалася знищувати піхоту, танки та броньовану техніку умовного противника.

Джерело: Ракурс


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