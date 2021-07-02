Скільки будуть жити люди до кінця 21 століття, з'ясували вчені. Фото: freepik.com

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Ракурс

Максимальна тривалість життя людини в кінці 21 століття може досягти 125−132 років, вважають дослідники.

Вчені з Вашингтонського університету вирішили оцінити максимальну тривалість життя людей до 2100 року. Про це повідомляє Demographic Research.

Для цього автори дослідження використовували статистичне моделювання. У нього включили такі параметри як можливий розвиток медицини, генетики та інші показники.

За оцінками фахівців, імовірність того, що до 2100 року людина зможе дожити до 126 років дорівнює 89%, до 128 — 44%, а до 130 — 13%. На сьогодні це абсолютний рекорд, який, за офіційними даними, не досягла ще жодна людина на Землі.

Найстарішою людиною, дані про яку були задокументовані офіційно, вважається француженка Жанна Луїза Кальман, якій на момент смерті в 1997 році було 122 роки. Сьогодні найстаріша людина на планеті — 118-річна Кане Танака з Японії.

Нагадаємо, вчені назвали несподіваний спосіб збереження молодості. Виявилося, що хоровий спів здатний покращувати когнітивні функції у людей старшого віку.

Джерело: Demographic Research