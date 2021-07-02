Україну накриють дощі з грозами – погода на 3 липня. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n156922-ukrayinu-nakryut-doschi-z-grozamy-pogoda-na-3-lypnya.html

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Погода в Україні в суботу, 3 липня, очікується тепла. Найспекотніше буде в східних областях — 30−32° вище нуля.

Проте на всій території країни прогнозують дощі з грозами та сильний вітер. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві очікується з дощами та грозами. Температура повітря вночі буде 18−20° тепла, а вдень — 26−28° вище нуля.

Погода в Харкові також прогнозується дощова. Стовпчики термометрів вночі покажуть 18−20° з позначкою плюс, вдень піднімуться до 29−31° тепла.

Погода в Одесі буде теплою, однак не обійдеться без дощів. Температура повітря вночі очікується 18−20° вище нуля, а вдень — 25−27° з позначкою плюс.

Погода у Львові прогнозується з дощем та грозами. Стовпчики термометрів вночі покажуть 15−17° тепла, вдень буде 22−24° вище нуля.

Погода в Карпатах також очікується дощова. Вночі температура повітря складе 13−15° з позначкою плюс, а вдень очікується 22−24° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 3 липня буде досить неспокійною, невеликі збурення очікуються протягом доби.

Нагадаємо, погода в липні прогнозується спекотна з середньою температурою 20−25° тепла, в горах буде 13−18° вище нуля.