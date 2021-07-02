Украину накроют дожди с грозами — погода на 3 июляhttps://racurs.ua/n156922-ukrainu-nakrout-dojdi-s-grozami-pogoda-na-3-iulya.htmlРакурс
Погода в Украине в субботу, 3 июля, ожидается теплая. Жарче всего будет в восточных областях — 30−32° выше нуля.
Однако на всей территории страны прогнозируют дожди с грозами и сильный ветер. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Погода в Киеве ожидается с дождями и грозами. Температура воздуха ночью будет 18−20° тепла, а днем - 26−28° выше нуля.
Погода в Харькове также прогнозируется дождливая. Столбики термометров ночью покажут 18−20° с отметкой плюс, днем поднимутся до 29−31° тепла.
Погода в Одессе будет теплой, но не обойдется без дождей. Температура воздуха ночью ожидается 18−20° выше нуля, а днем - 25−27° с отметкой плюс.
Погода во Львове прогнозируется с дождем и грозами. Столбики термометров ночью покажут 15−17° тепла, днем будет 22−24° выше нуля.
Погода в Карпатах также ожидается дождливая. Ночью температура воздуха составит 13−15° с отметкой плюс, а днем ожидается 22−24° тепла.
Геомагнитная обстановка в Украине 3 июля будет неспокойной, небольшие возмущения ожидаются в течение суток.
Напомним, погода в июле прогнозируется жаркая со средней температурой 20−25° тепла, в горах будет 13−18° выше нуля.