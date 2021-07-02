Украина накроют дожди с грозами – погода на 3 июля. Фото: УП

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Погода в Украине в субботу, 3 июля, ожидается теплая. Жарче всего будет в восточных областях — 30−32° выше нуля.

Однако на всей территории страны прогнозируют дожди с грозами и сильный ветер. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве ожидается с дождями и грозами. Температура воздуха ночью будет 18−20° тепла, а днем ​​- 26−28° выше нуля.

Погода в Харькове также прогнозируется дождливая. Столбики термометров ночью покажут 18−20° с отметкой плюс, днем ​​поднимутся до 29−31° тепла.

Погода в Одессе будет теплой, но не обойдется без дождей. Температура воздуха ночью ожидается 18−20° выше нуля, а днем ​- 25−27° с отметкой плюс.

Погода во Львове прогнозируется с дождем и грозами. Столбики термометров ночью покажут 15−17° тепла, днем ​​будет 22−24° выше нуля.

Погода в Карпатах также ожидается дождливая. Ночью температура воздуха составит 13−15° с отметкой плюс, а днем ​​ожидается 22−24° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 3 июля будет неспокойной, небольшие возмущения ожидаются в течение суток.

Напомним, погода в июле прогнозируется жаркая со средней температурой 20−25° тепла, в горах будет 13−18° выше нуля.