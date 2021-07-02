3 июля – какой церковный праздник и чей день ангела. Фото: dyvensvit.org

https://racurs.ua/n156926-3-iulya-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-i-chey-den-angela.html

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3 июля церковный праздник Мефодия, епископа Патарского. Святой жил в 3 веке на территории Малой Азии и был известен своим монашеским смирением.

В 312 году епископ был схвачен язычниками и приговорен к смерти. После смерти Мефодия осталось много его произведений, посвященных защите христианства и толкованию священного писания.

День ангела празднуют Афанасий, Глеб, Андрей, Дмитрий, Николай, Иван, Инна, Мефодий, Михаил и Хома.

Ежегодно в первую субботу июля отмечают Международный день Днепра — экологический праздник, посвященный одной из самых спокойных рек, которая занимает третье место в Европе по длине и площади бассейна (после Волги и Дуная).

Также 3 июля отмечают Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов — еще одна дата, посвященная экологии. В летний период в лесах и полях увеличивается количество мусора, поэтому этот праздник призван обратить внимание людей на экологическую проблему.

День в истории: