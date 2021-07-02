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3 июля – какой церковный праздник и чей день ангела. Фото: dyvensvit.org
3 июля — какой церковный праздник и чей день ангелаhttps://racurs.ua/n156926-3-iulya-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-i-chey-den-angela.htmlРакурс
3 июля церковный праздник Мефодия, епископа Патарского. Святой жил в 3 веке на территории Малой Азии и был известен своим монашеским смирением.
В 312 году епископ был схвачен язычниками и приговорен к смерти. После смерти Мефодия осталось много его произведений, посвященных защите христианства и толкованию священного писания.
День ангела празднуют Афанасий, Глеб, Андрей, Дмитрий, Николай, Иван, Инна, Мефодий, Михаил и Хома.
Ежегодно в первую субботу июля отмечают Международный день Днепра — экологический праздник, посвященный одной из самых спокойных рек, которая занимает третье место в Европе по длине и площади бассейна (после Волги и Дуная).
Также 3 июля отмечают Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов — еще одна дата, посвященная экологии. В летний период в лесах и полях увеличивается количество мусора, поэтому этот праздник призван обратить внимание людей на экологическую проблему.
День в истории:
- 964 — Киевская Русь одержала победу в войне с Хазарским каганатом;
- 1841 — английский астроном Джон Адамс объявил об открытии планеты Нептун;
- 1928 — в продаже появились первые телевизоры, которые стоили 75 долл.;
- 1960 — конгресс США ввел запрет на импорт сахара из Кубы;
- 1988 — в Персидском заливе американский крейсер «Винсеннес» сбил иранский пассажирский самолет А300, погибли 298 человек.
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