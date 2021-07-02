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Ракурс
3 июля – какой церковный праздник и чей день ангела. Фото: dyvensvit.org

3 июля — какой церковный праздник и чей день ангела

2 июл 2021, 22:09
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3 июля церковный праздник Мефодия, епископа Патарского. Святой жил в 3 веке на территории Малой Азии и был известен своим монашеским смирением.

В 312 году епископ был схвачен язычниками и приговорен к смерти. После смерти Мефодия осталось много его произведений, посвященных защите христианства и толкованию священного писания.

День ангела празднуют Афанасий, Глеб, Андрей, Дмитрий, Николай, Иван, Инна, Мефодий, Михаил и Хома.

Ежегодно в первую субботу июля отмечают Международный день Днепра — экологический праздник, посвященный одной из самых спокойных рек, которая занимает третье место в Европе по длине и площади бассейна (после Волги и Дуная).

Также 3 июля отмечают Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов — еще одна дата, посвященная экологии. В летний период в лесах и полях увеличивается количество мусора, поэтому этот праздник призван обратить внимание людей на экологическую проблему.


День в истории:

  • 964 — Киевская Русь одержала победу в войне с Хазарским каганатом;
  • 1841 — английский астроном Джон Адамс объявил об открытии планеты Нептун;
  • 1928 — в продаже появились первые телевизоры, которые стоили 75 долл.;
  • 1960 — конгресс США ввел запрет на импорт сахара из Кубы;
  • 1988 — в Персидском заливе американский крейсер «Винсеннес» сбил иранский пассажирский самолет А300, погибли 298 человек.

Источник: Ракурс


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