Меган Маркл і принца Гаррі підловили на брехні

Меган Маркл і принц Гаррі. Фото: РИА Новости

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Ракурс

Меган Маркл і принц Гаррі, герцогиня і герцог Сасекські, пішли з королівської родини не з пустими руками.

Подружжя отримувало чималі кошти від батька принца Гаррі — принца Чарльза. Про це розповів інсайдер, наближений до королівської родини.

Так, під час скандального інтерв’ю з американською телеведучою Опрою Вінфрі, принц Гаррі заявив, що його родина відрізала його фінансово. За його словами, це відбулося приблизно на початку 2020 року, коли вони з дружиною Меган Маркл вирішили залишити Велику Британію та відмовитися від виконання королівських обов’язків.

Такі скандальні заяви принца Гаррі розгнівали членів королівської родини та спричинили суспільний розголос та низку звинувачень у бік британської монархії.

Королівський інсайдер цю інформацію спростував. Він розповів, що принц Уельський Чарльз, колишній чоловік принцеси Діани, дав подружжю чималу суму грошей одразу після того, як вони вирішили скласти королівські повноваження.

Підтвердженням цієї інформації стали річні фінансові звіти королівської родини, які оприлюднили в березні 2021 року. У звіті йдеться, що принц Гаррі та Меган Маркл щомісяця отримували допомогу «на шляху до фінансової незалежності».

Давати їм гроші припинили лише влітку. Тобто, допомогу вони отримували в березні, квітні та травні. Упродовж року, тобто до березня 2021 року, подружжя мало право отримувати гроші в разі потреби.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меган Маркл народила доньку. Її назвали Лілібет (Лілі) Діана Маунтбеттен-Віндзор на честь бабусі Гаррі королеви Єлизавети II та матері Гаррі — принцеси Діани.