Зеленський і Путін. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n156931-danilov-ocinyv-shansy-na-zustrich-zelenskogo-i-putina.html

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Зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна, лідерів України та Росії, планувалася ще у квітні, однак із того часу президент країни-агресора вже встиг наговорити чимало образ у бік президента України.

Попри це, зустріч, найімовірніше, відбудеться. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов.

Він зауважив, що проведення зустрічі залежить від багатьох чинників. Зокрема, зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського дуже потрібна для того, щоби приймати подальші кроки.

Я більше вважаю так, ніж ні (що відбудеться зустріч — ред.). Це дуже важливі реперні точки, які треба проходити, — заявив секретар РНБО.

Олексій Данілов додав, що Росія не виконує свої зобов’язання, але це не причина для того, аби відмовлятися від зустрічі з Путіним. Річ у тім, що спілкування через посередників проходить дуже складно. Тому можливо, лідерам держав потрібно просто зустрітися для того, щоби чітко все зрозуміти.

Скандальні заяви Путіна щодо політики Зеленського секретар РНБО прокоментував тим, що «це ж політика».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що не проти зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому зараз зустрічатися з Зеленським Путін не хоче, оскільки «в цьому наразі немає сенсу, оскільки Україна перебуває під «зовнішнім управлінням».