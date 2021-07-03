Україна-Англія. Фото: Спорт арена

https://racurs.ua/ua/n156932-rezultat-matchu-ukrayina-angliya-sprognozuvaly-bukmekery.html

Ракурс

Україна — Англія, матч чвертьфіналу Євро-2020, пройде вже цієї суботи, 3 липня, на стадіоні в Римі. Шанси на перемогу української збірної спрогнозували букмекери.

Букмекери приймають ставки на перемогу України в основний час із коефіцієнтом 9,00, на нічию — 4,50, на виграш Англії — 1,44. Коефіцієнт 9,00 означає, що у випадку перемоги «жовто-синіх» сума, яку ви поставили на такий підсумок поєдинку, збільшиться в дев’ять разів.

На те, що Україна сенсаційно проб'ється до півфіналу турніру (безвідносно до того, як це станеться — в основний час, в екстратаймах чи в серії пенальті) букмекери дають коефіцієнт 5,00, а на прохід англійської збірної — 1,19.

Такі низькі шанси на перемогу України зумовлені тим, що англійці пройшли попередні стадії турніру впевнено (сім із дев’яти можливих очок у груповому етапі та перемога 2:0 у 1/8 фіналу з німцями). Натомість збірна України пробивається до кожної наступної фази змагань завдяки фортуні.

Спершу підопічні Андрія Шевченка показали не надто виразну гру в групі, зазнавши двох поразок у трьох матчах. Пробитися до 1/8 вдалося завдяки результатам поєдинків інших команд.

Удача на боці українців була й у першому поєдинку плей-офф зі шведами. Переможний гол забили за лічені хвилини до кінця екстратаймів — уже в доданий арбітром час м’ячем відзначився 24-річний Артем Довбик, що вийшов на заміну під кінець матчу. З огляду на все це, а також враховуючи загальний клас команди й набір гравців, фаворитами чвертьфіналу є англійці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що матч чвертьфіналу Євро-2020, який відбудеться в Римі між командами Англії та України увечері 3 липня, відбудеться без англійських уболівальників.