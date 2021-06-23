Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Спасатели раскапывают женщину на Одесчине. Фото: ГСЧС

Под Одессой ночью откапывали женщину, попавшую под оползень на пляже (ФОТО)

23 июн 2021, 10:14
999

Оползень на Одесчине мог унести жизнь женщины, которая отдыхала в селе Лебедевка. Со вчерашнего дня на месте оползня продолжаются поиски — работают 10 спасателей и пять добровольцев.

За ночь спасателям удалось расчистить 75 кв. м побережья. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Одесской области Марина Мартыненко.


Спасатели раскапывают женщину на Одесчине. Фото: ГСЧС
Спасатели раскапывают женщину на Одесчине. Фото: ГСЧС

Женщину, которая могла оказаться под завалом, пока не нашли. Ночью поиски пришлось приостановить из-за опасности оползня, но их уже восстановили. К поисковым работам планируют привлечь тракторы и увеличить количество спасателей, которые будут искать женщину.

Спасатели раскапывают женщину на Одесчине. Фото: ГСЧС
Спасатели раскапывают женщину на Одесчине. Фото: ГСЧС
Спасатели раскапывают женщину на Одесчине. Фото: ГСЧС
Оползень случился на берегу моря вблизи базы отдыха «Жемчужина» во вторник, 22 июня. На месте оползня нашли вещи отдыхающих, из-за чего спасатели предполагают, что под завалом могли оказаться люди — незадолго до обвала грунта на пляже видели женщину, которая потом исчезла.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров