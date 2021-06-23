Спасатели раскапывают женщину на Одесчине. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Оползень на Одесчине мог унести жизнь женщины, которая отдыхала в селе Лебедевка. Со вчерашнего дня на месте оползня продолжаются поиски — работают 10 спасателей и пять добровольцев.

За ночь спасателям удалось расчистить 75 кв. м побережья. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Одесской области Марина Мартыненко.







Женщину, которая могла оказаться под завалом, пока не нашли. Ночью поиски пришлось приостановить из-за опасности оползня, но их уже восстановили. К поисковым работам планируют привлечь тракторы и увеличить количество спасателей, которые будут искать женщину.







Оползень случился на берегу моря вблизи базы отдыха «Жемчужина» во вторник, 22 июня. На месте оползня нашли вещи отдыхающих, из-за чего спасатели предполагают, что под завалом могли оказаться люди — незадолго до обвала грунта на пляже видели женщину, которая потом исчезла.