Рятувальники розкопують жінку на Одещині. Фото: ДСНС

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Зсув на Одещині міг забрати життя жінки, що відпочивала в селі Лебедівка. Відучора на місці зсуву ґрунту тривають пошуки — працюють 10 рятувальників та п’ятеро добровольців.

Опівночі рятувальникам вдалося розчистити 75 кв. м узбережжя. Про це повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Одеській області Марина Мартиненко.







Жінки, котра могла опинитися під завалом, наразі не знайшли. Вночі пошуки довелося призупинити через небезпеку зсуву, але їх уже відновили. До пошукових робіт планують залучити трактори та збільшити кількість рятувальників, що шукатимуть жінку.







Зсув ґрунту трапився на березі моря поблизу бази відпочинку «Перлина» у вівторок, 22 червня. На місці зсуву знайшли речі відпочивальників, через що рятувальники припускають, що під завалом могли опинитися люди — незадовго до зсуву на пляжі бачили жінку, яка потім зникла.