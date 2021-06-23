Шторми та бурі прокотилися Європою – які наслідки негоди. Фото: RMF24

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Негода в Європі наробила лиха — руйнівні шторми принесли опади та повені.

Гігантський град та торнадо спостерігалися у Франції. Також було зафіксовано близько 44 тис. ударів блискавки. Про це повідомляє The Watchers.

В одному з міст торнадо пошкодив церкву, в іншому — град розміром з тенісний м’яч розбив вікна в машинах. Сильні дощі викликали повені.

У деяких районах також сталися перебої в подачі електроенергії. За даними ЗМІ, 18-річний хлопець зник безвісти.

Польщу у другій половині дня накрив потужний буревій, сильний дощ призвів до підтоплень, а пориви вітру зривали дахи й ламали дерева. Про це пише RMF24.

Град пройшов над центральною частиною Малопольщі. Переважна більшість заходів, пов’язаних з атмосферними подіями, стосувалися столиці регіону. Постраждалих в результаті негоди не було.

У Кракові сильна буря спричинила труднощі у міській комунікації. Затоплені колії унеможливили рух трамваїв, проїзд деякими вулицями заблокували повалені дерева.

Нагадаємо, потоп у Ялті змив у Чорне море велику кількість будівельного сміття. Через необхідність прибирання узбережжя та проведення дезінфекції купатися на пляжах міста не дозволяють.