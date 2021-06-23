Штормы и бури прокатились по Европе – какие последствия непогоды. Фото: RMF24

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Непогода в Европе наделала беды — разрушительные штормы принесли осадки и наводнения.

Гигантский град и торнадо наблюдались во Франции. Также было зафиксировано около 44 тыс. ударов молнии. Об этом сообщает The Watchers.

В одном из городов торнадо повредил церковь, в другом — град размером с теннисный мяч разбил окна в машинах. Сильные дожди вызвали наводнения.

В некоторых районах также произошли перебои в подаче электроэнергии. По данным СМИ, 18-летний парень пропал без вести.

Польшу во второй половине дня накрыл мощный ураган, сильный дождь привел к подтоплению, а порывы ветра срывали крыши и ломали деревья. Об этом пишет RMF24.

Град прошел над центральной частью Малопольши. Подавляющее большинство мероприятий, связанных с атмосферными событиями, касались столицы региона. Пострадавших в результате непогоды не было.

В Кракове сильная буря вызвала трудности в городской коммуникации. Затопленные пути сделали невозможным движение трамваев, проезд по некоторым улицам заблокировали поваленные деревья.

Напомним, наводнение в Ялте смыло в Черное море большое количество строительного мусора. Из-за необходимости уборки побережья и проведения дезинфекции купаться на пляжах города запретили.