Штормы и бури прокатились по Европе — какие последствия непогоды (ВИДЕО)https://racurs.ua/n156491-shtormy-i-buri-prokatilis-po-evrope-kakie-posledstviya-nepogody-video.htmlРакурс
Непогода в Европе наделала беды — разрушительные штормы принесли осадки и наводнения.
Гигантский град и торнадо наблюдались во Франции. Также было зафиксировано около 44 тыс. ударов молнии. Об этом сообщает The Watchers.
В одном из городов торнадо повредил церковь, в другом — град размером с теннисный мяч разбил окна в машинах. Сильные дожди вызвали наводнения.
В некоторых районах также произошли перебои в подаче электроэнергии. По данным СМИ, 18-летний парень пропал без вести.
Польшу во второй половине дня накрыл мощный ураган, сильный дождь привел к подтоплению, а порывы ветра срывали крыши и ломали деревья. Об этом пишет RMF24.
Град прошел над центральной частью Малопольши. Подавляющее большинство мероприятий, связанных с атмосферными событиями, касались столицы региона. Пострадавших в результате непогоды не было.
В Кракове сильная буря вызвала трудности в городской коммуникации. Затопленные пути сделали невозможным движение трамваев, проезд по некоторым улицам заблокировали поваленные деревья.
Напомним, наводнение в Ялте смыло в Черное море большое количество строительного мусора. Из-за необходимости уборки побережья и проведения дезинфекции купаться на пляжах города запретили.