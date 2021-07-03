Зсув в Японії. Фото: NHK

https://racurs.ua/ua/n156935-potujnyy-zsuv-nakryv-misto-v-yaponiyi-foto-video.html

Ракурс

Зсув у Японії накрив місто — трагедія сталася в префектурі Сідзуока, місто Атамі. Наразі рятувальники розшукують близько 20 людей, які зникли безвісти внаслідок зсуву.

Селевий потік накрив місто сьогодні, 3 липня, близько 10.30 ранку за місцевим часом. Про це повідомляє NHK з посиланням на офіційну інформацію місцевої влади.





Причиною зсуву могли послугувати сезонні проливні дощі, які щороку йдуть у Японії близько місяця. Потужна стихія знесла кілька будинків, ще понад 2 тис. 800 домогосподарств лишилися без електрики. Наразі поліція та рятувальники розшукують зниклих людей та розгрібають завали.







Місцева влада вже подала запит на військову допомогу для проведення рятувальної операції в Атамі та наказала евакуюватися жителям у частинах префектур Канагава, Чіба та Сідзуока. Мешканцям міст Хірацука та Канагава наказано негайно полишити свої домівки.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зсув на Одещині міг забрати життя жінки, що відпочивала в селі Лебедівка.

Джерело: NHK