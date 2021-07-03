Юлія Мендель. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n156936-ne-mojna-podavaty-pravdu-zalyshauchys-pozytyvnou-mendel-pro-knygu-video.html

Ракурс

Юлія Мендель, екс-речниця президента Володимира Зеленського, зачитала уривок зі своєї нової книги, яку вона вирішила видати після свого звільнення з посади.

Колишня прес-секретарка Зеленського розповіла, що писати цю книжку було вкрай складно. Відповідне відео Мендель виклала у своєму Facebook.

Я бралася до неї не раз, прописувала по кілька десятків тисяч слів — і закінчувала проекти. Ключовим питанням, яке постало переді мною, було те, що правда дуже багатолика й найчастіше витвережує. Тоді як більшість документальних матеріалів пишуть на підставі етичних норм, дипломатії та, будьмо відверті, бажання автора показати себе в позитивному ключі. Але не можна подавати правду, яка витвережує, залишаючись водночас позитивним героєм…, — заявила Мендель.



За словами екс-речниці Зеленського, ця книга є розповіддю від обличчя неї самої — дівчини, народженою перед самісіньким розвалом Радянського Союзу в російськомовному місті, якій довелося боротися в чоловічому світі політикуму.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що колишня речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель написала книгу про свою роботу на посаді прес-секретаря, політику та українців.