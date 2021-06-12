Влияние COVID-19 на появление деменции оценили ученые США

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Риск возникновения деменции из-за COVID-19 оценила группа ученых из клиники Кливленда в США. Согласно результатам исследования, коронавирусная инфекция может вызвать поражение мозга, подобные болезни Альцгеймера.

Поводом для исследования стали участившиеся сообщения о неврологических осложнениях у пациентов, переболевших COVID-19. Симптомы сохранялись длительное время уже после выздоровления. Об этом сообщает пресс-служба клиники и журнал Alzheimer’s Research & Therapy.

Авторы исследования использовали искусственный интеллект, чтобы найти связь между генами и белками носителей SARS-CoV-2 и генами и белками пациентов, страдающих от нескольких неврологических заболеваний. Американские ученые также проанализировали генетические факторы, позволяющие коронавирусу инфицировать клетки мозга человека.

Медики обнаружили тесную связь между пораженными коронавирусом клетками мозга и клетками мозга людей с деменцией.

Мы обнаружили, что коронавирусная инфекция значительно изменила маркеры болезни Альцгеймера, участвующие в воспалении головного мозга, — рассказал глава исследовательской группы доктор Фэйсюн Чен.

По мнению ученых, в отдельных случаях COVID-19 может приводить к слабоумию и ряду других неврологических нарушений, характерных для болезни Альцгеймера.