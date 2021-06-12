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Ракурс
Ризик виникнення деменції через COVID-19 оцінили вчені США

Вплив COVID-19 на появу деменції оцінили вчені США

12 чер 2021, 10:10
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Ризик виникнення деменції через COVID-19 оцінила група вчених з клініки Клівленда у США. З результатів їхнього дослідження випливає, що коронавірусна інфекція може викликати ураження мозку, подібні до хвороби Альцгеймера.

Приводом для дослідження стали дедалі частіші повідомлення про неврологічні ускладнення у пацієнтів, які перехворіли на COVID-19. Симптоми зберігалися тривалий час вже після одужання. Про це інформує прес-служба клініки та журнал Alzheimer’s Research & Therapy.

Автори дослідження використали штучний інтелект, щоб знайти зв’язок між генами і білками носіїв SARS-CoV-2 і генами і білками пацієнтів, які страждають від кількох неврологічних захворювань. Американські науковці також проаналізували генетичні фактори, що дозволяють коронавірусу інфікувати клітини мозку людини.

Медики виявили тісний зв’язок між ураженими коронавірусом клітинами мозку і клітинами мозку людей з деменцією.


Ми виявили, що коронавірусна інфекція значно змінила маркери хвороби Альцгеймера, які беруть участь в запаленні головного мозку, — розповів керівник дослідницької групи доктор Фейсюн Чен.

На думку вчених, в окремих випадках COVID-19 може призводити до недоумства та низки інших неврологічних порушень, характерних для хвороби Альцгеймера.

Джерело: Ракурс


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