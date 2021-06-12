Дайвера с США проглотил горбатый кит, но он выжил

https://racurs.ua/n156009-dayvera-s-ssha-proglotil-gorbatyy-kit-no-on-vyjil-foto.html

Ракурс

Дайвер в США смог выбраться из пасти горбатого кита и добраться до берега без серьезных травм.

56-летний Майкл Паккард ловил омаров у побережья Провинстауне в штате Массачусетс.

Он находился на десятиметровой глубине, когда его проглотило огромное млекопитающее. Через 40 секунд борьбы, кит выплюнул мужа обратно в океан.

Мужчина ловил лобстеров на дне Атлантического океана недалеко от берега утром 11 июня, сообщает Cape Cod Times.

Внезапно я почувствовал этот сильный толчок, и затем вокруг наступила полная темнота. Я чувствовал, что двигаюсь, и как кит проталкивает меня с помощью мышц во рту, — рассказал Паккард после выписки из больницы.

Сначала Паккард подумал, что на него напала акула, но не найдя зубов у неизвестного существа и осознав, что он не получил каких-либо серьезных травм, дайвер понял, что находится внутри кита.

Я был полностью внутри. Было совершенно темно. Я подумал: ни шанса, что я отсюда выберусь. Все, я мертвец, — поделился мужчина.

Затем аквалангист начал активно двигаться. Кит вынырнул на поверхность, замотал головой и выпустил его. Внутри кита, по оценке мужчины, он пробыл около полминуты.

Напарник Паккарда заметил его на поверхности воды, затянул в лодку и отвез на берег. Дайвера доставили в местную больницу. Медики, не найдя опасных для жизни повреждений, выписали его через несколько часов.

Источник: Сapecodtime