Дайвера з США проковтнув горбатий кит, але він вижив

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Ракурс

Дайвер у США зміг вибратися з пащі горбатого кита і дістатися до берега без серйозних травм.

56-річний Майкла Паккард ловив омарів біля узбережжя Провінстаун в штаті Массачусетс.

Він перебував на десятиметровй глибині, коли його проковтнуло величезний ссавець. Через 40 секунд боротьби, кит виплюнув чоловіка назад в океан.

Чоловік ловив лобстерів на дні Атлантичного океану недалеко від берега вранці 11 червня, повідомляє Cape Cod Times.

Раптово я відчув цей сильний поштовх, і потім навколо настала повна темрява. Я відчував, що рухаюся, і як кит проштовхує мене за допомогою м’язів в роті, — розповів Паккард після виписки з лікарні.

Спочатку Пакард подумав, що на нього напала акула, але не знайшовши зубів у невідомої істоти і усвідомивши, що він не отримав будь-яких серйозних травм, дайвер зрозумів, що знаходиться всередині кита.

Я був повністю всередині. Було абсолютно темно. Я подумав: ні шансу, що я звідси виберуся. Все, я мрець, — поділився чоловік.

Потім аквалангіст почав активно рухатися. Кит виринув на поверхню, замотав головою і випустив його. Усередині кита, за оцінкою чоловіки, він пробув близько півхвилини.

Напарник Паккарда помітив його на поверхні води, затягнув його в човен і відвіз на берег. Дайвера доставили в місцеву лікарню. Медики, не знайшовши небезпечних для життя ушкоджень, виписали його через кілька годин.

Джерело: Сapecodtime