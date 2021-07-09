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Ракурс
МВФ. Фото: пресс-служба МВФ

Украина нашла компромисс с МВФ — детали

9 июл 2021, 13:50
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Международный валютный фонд (МВФ) смог достичь компромисса с Украиной относительно антикоррупционной реформы и реформы корпоративного управления и независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Соответствующую договоренность заключили во время встречи министра финансов Сергея Марченко и представителей МВФ в США. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В МВФ оценили прогресс Украины в реформировании законодательства, что является условием для продолжения сотрудничества. По словам Марченко, Украина достигла значительных результатов в выполнении структурных маяков МВФ. Он добавил, что Верховная Рада в короткий срок приняла ряд законопроектов, необходимых для сотрудничества с МВФ.

Однако эксперты фонда отметили, что решение Конституционного суда Украины (КСУ) привело к откату антикоррупционных усилий и требует реакции со стороны украинской власти. В целом Украина и МВФ договорились о тесной коммуникации и совместной работе для возможности достижения Staff level agreement в ближайшее время.

Напомним, ранее мы сообщали, что Международный валютный фонд прокомментировал возможность получения Украиной второго транша в рамках программы stand-by. Сейчас между МВФ и Киевом продолжаются тесные дискуссии по программе кредитования, направленные на выделение второго транша.

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Источник: Ракурс


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