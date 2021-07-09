Ломались без решения суда и адвокатов — голосеевский стрелок о своих мотивах

https://racurs.ua/n157202-lomalis-bez-resheniya-suda-i-advokatov-goloseevskiy-strelok-o-svoih-motivah.html

Ракурс

«Голосеевский стрелок» Иван Мартынюк перед избранием ему меры пресечения заявил, что открыл стрельбу из-за того, что ему не предоставили решение суда и не позволили дождаться адвокатов.

На выстрел из квартиры на Голосеевском проспекте Киева Мартынюк решился, когда понял, что спиливают «болгаркой» дверные петли. В это время с ним в квартире находилась гражданская жена.

Подозреваемый заявил, что не мог открыть дверь патрульным, поскольку был взломан замок. Он не может понять, почему полицейские участвовали во взломе дверей. Мартынюк также пояснил, что разлил бензин по квартире, испугавшись угроз штурма отряда «Корд».

7 июля на Голосеевском проспекте, 58 случилась стрельба в многоэтажке, ранили двух человек. Хозяин внутри поджег квартиру. Штурм продолжался около двух часов. «Чрезвычайные новости» сообщили, что в результате выстрела ранили и третьего человека — сотрудника частной охранной фирмы, а работник полиции помогал гражданским войти в квартиру.

Несколько лет назад Иван купил квартиру, но из-за карантина не смог выплачивать кредит. Помещение якобы без предупреждения продали, а возмущенный владелец обратился в суд.

Иван долгое время не выходил из дома, чтобы новые владельцы не выбросили его на улицу и не сменили замки.

Раненый в лицо человек и является тем самым вторым владельцем квартиры, с которым у Мартынюка конфликт. Спорную квартиру после окончания следственных действий правоохранители опечатали, но оказавшись в тюрьме, Иван может окончательно потерять жилье.

В Голосеевском суде 9 июля избирают меру пресечения Мартынюку. Сюда пришла пресса и группа поддержки подозреваемого. Ему грозит пожизненное заключение.