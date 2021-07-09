Ламалися без рішення суду і адвокатів — голосіївський стрілець про свої мотиви, скріншот відео

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«Голосіївський стрілець» Іван Мартинюк перед обранням йому запобіжного заходу заявив, що відкрив стрілянину через те, що йому не надали рішення суду і не дозволили дочекатися адвокатів.

На постріл з квартири на Голосіївському проспекті Києва Мартинюк зважився, коли зрозумів, що спилюють «болгаркою» дверні петлі. В цей час з ним у квартирі перебувала цивільна дружина.

Підозрюваний заявив, що не міг відкрити двері патрульним, оскільки був зламаний замок. Він не може зрозуміти, чому поліцейські брали участь у зламі дверей. Мартинюк також пояснив, що розлив бензин по квартирі, злякавшись погроз штурму загону «Корд».

7 липня на Голосіївському проспекті, 58 чоловік відкрив стрілянину у багатоповерхівці і поранив двох людей, після чого підпалив квартиру. Штурм тривав близько двох годин. «Надзвичайні новини» повідомили, що в результаті пострілу поранили й третю людину — співробітника приватної охоронної фірми, а працівник поліції допомагав цивільним увійти в квартиру.

Кілька років тому Іван купив квартиру, але через карантин не зміг виплачувати банку кредит. Помешкання начебто без попередження продали, а обурений власник звернувся в суд.

Іван довгий час не виходив з дому, аби нові власники не викинули його на вулицю і не змінили замки.

Поранений в обличчя чоловік і є тим самим другим власником квартири, з яким в Мартинюка конфлікт. Спірну квартиру після закінчення слідчих дій правоохоронці опечатали, але опинившись у в’язниці, Іван може остаточно втратити житло.

У Голосіївському суді 9 липня обирають запобіжний захід Мартинюку. Сюди прийшла преса і група підтримки підозрюваного. Йому загрожує довічне ув’язнення.