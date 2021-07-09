Вулкан-озеро влаштував рекордний “сірий вибух” на Філіппінах

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Виверження вулкана Тааль, який вже встиг викинути в атмосферу рекордну кількість діоксиду сірки, триває на Філіппінах. На острові Лусон, за 60 км від столиці країни Маніли, зберігається третій рівень небезпеки. Людей просять бути готовими до евакуації, а пілотів закликають оминати район виверження.

Про це повідомляє The Watchers.

Впродовж 7 липня сейсмологи зафіксували 55 вулканічних землетрусів, п’ять з яких тривали від двох до п’яти хвилин. Вулкан почав проявляти активність ще на початку квітня, а перше виверження відбулося 1 липня. Нині вулкан викинув 1,5 км шлейфу діоксиду сірки.

Цього тижня короткочасні виверження відбувалися в головному кратері Тааля, внаслідок чого також утворився сіруватий шлейф діоксиду сірки. 4 липні Тааль викинув понад 22 тис. тонн сірки, побивши попередній рекорд для вулкана у 14 тис. тонн за день.

Нагадуємо громадськості, що весь острів вулкана Тааль є зоною постійного ризику і в’їзд на острів повинен бути заборонений через небезпеку виверження та цунамі, — сказали представники влади Філіппін.

Також відомо, що зараз на озері Тааль заборонено проведення усіх заходів, а мешканцям рекомендують «спокійно готуватися до можливої евакуації».

Джерело: The Watchers