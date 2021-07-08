Вулкан Етна. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n157167-vulkan-etna-vybuhnuv-lavou-video-yavyscha.html

Ракурс

Виверження вулкана Етна знову «підігріло» італійський острів Сицилія та тривало декілька днів.

Вулкан викинув гігантський стовп попелу висотою в три милі. Про це повідомляє CNN.

Через природне явище та масштабний викид попелу свою роботу тимчасово припинив місцевий аеропорт.

Зауважимо, що гора Етна є найбільшим активним вулканом у Європі. Висота Етни становить понад три тисячі метрів, а сам вулкан розташований у густонаселеному районі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що виверження вулкана Етна тривало в Італії — вибухи сталися в південно-східному кратері. Шлейф від виверження вулкана досяг 6,5 км.

Джерело: CNN