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Ракурс
Вулкан Етна. Фото: Ліга

Вулкан Етна вибухнув лавою — відео явища

8 лип 2021, 16:59
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Виверження вулкана Етна знову «підігріло» італійський острів Сицилія та тривало декілька днів.

Вулкан викинув гігантський стовп попелу висотою в три милі. Про це повідомляє CNN.

Через природне явище та масштабний викид попелу свою роботу тимчасово припинив місцевий аеропорт.

Зауважимо, що гора Етна є найбільшим активним вулканом у Європі. Висота Етни становить понад три тисячі метрів, а сам вулкан розташований у густонаселеному районі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що виверження вулкана Етна тривало в Італії — вибухи сталися в південно-східному кратері. Шлейф від виверження вулкана досяг 6,5 км.

Джерело: CNN

Джерело: Ракурс


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