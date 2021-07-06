Виверження вулкана. Фото: The Watchers

https://racurs.ua/ua/n157077-vulkan-spalahnuv-u-kaspiyskomu-mori-foto-video.html

Ракурс

Виверження вулкана сталося біля берегів Азербайджану на безлюдному острові Дашли в Каспійському морі.

Вулкан «вибухнув», освітивши небо після заходу сонця. У Центрі сейсмологічної служби країни повідомили, що виверження відбулося на одному з великих грязьових вулканів, передає The Watchers.

У море в цьому районі є великі родовища нафти й газу. Виверження сталося в 10 км від газового родовища Умід, приблизно в 30 км від узбережжя між селом Алат і містом Нефтчала.

Вибух супроводжувало високе полум’я, його палахкотіння було помічено навіть у столиці Азербайджану, місті Баку. Вогонь розгорівся так сильно, що було видно з космосу. Державна нафтова компанія Азербайджану заявила, що нафтовидобувні платформи та кораблі не постраждали.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що виверження вулкана в Колумбії змусило місцевих жителів евакуюватися. Потужний грязьовий вулкан у муніципалітеті Некоклі, департамент Антіокия, викинув потужний стовп попелу й розпечений бруд, який розлетівся навколо.

Джерело: The Watchers