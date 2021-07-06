Извержение вулкана. Фото: The Watchers

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Ракурс

Извержение вулкана произошло у берегов Азербайджана на необитаемом острове Дашлы в Каспийском море.

Вулкан «взорвался», осветив небо после захода солнца. В Центре сейсмологической службы страны сообщили, что извержение произошло на одном из крупных грязевых вулканов, передает The Watchers.

В море в этом районе есть обширные месторождения нефти и газа. Извержение произошло в 10 км от газового месторождения Умид, примерно в 30 км от побережья между деревней Алат и городом Нефтчала.

Взрыв сопровождало высокое пламя, его полыхание было замечено даже в столице Азербайджана, городе Баку. Огонь разгорелся так сильно, что был виден из космоса. Государственная нефтяная компания Азербайджана заявила, что нефтедобывающие платформы и корабли не пострадали.

Напомним, ранее мы сообщали, что извержение вулкана в Колумбии заставило местных жителей эвакуироваться. Мощный грязевой вулкан в муниципалитете Некокли, департамент Антиокия, выбросил мощный столб пепла и раскаленную грязь, которая разлетелась вокруг.

Источник: The Watchers