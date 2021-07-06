Консула Эстонии задержала ФСБ в Санкт-Петербурге

ФСБ. Фото: прессс-служба

https://racurs.ua/n157076-konsula-estonii-zaderjala-fsb-v-sankt-peterburge.html

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Консула Эстонии задержала Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации в Санкт-Петербурге.

Марта Лятте задержали во время якобы попытке получить информацию закрытого характера от россиянина. Об этом сообщает российский «Интерфакс».

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, сотрудники спецслужбы задержали Лятте якобы с поличным. Консул Эстонии, по их словам, пытался получить от российского гражданина материалов закрытого характера.

Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, — заявили в спецслужбе.

Напомним, ранее мы сообщали, что Федеральная служба безопасности России задержала украинского консула Александра Сосонюк. Его задержали якобы «при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ».

Источник: Интерфакс