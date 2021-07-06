Консула Естонії затримала ФСБ у Санкт-Петербурзі

ФСБ. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n157076-konsula-estoniyi-zatrymala-fsb-u-sankt-peterburzi.html

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Консула Естонії затримала Федеральна служба безпеки (ФСБ) Російської Федерації в Санкт-Петербурзі.

Марта Лятте затримали під час нібито спробі отримати інформацію закритого характеру від росіянина. Про це повідомляє російський «Интерфакс».

Як повідомили в Центрі громадських зв’язків (ЦГЗ) ФСБ, співробітники спецслужби затримали Лятте нібито на гарячому. Консул Естонії, за їхніми словами, намагався отримати від російського громадянина матеріалів закритого характеру.

Дана діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника й має явний ворожий характер стосовно Російської Федерації. До іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права, — заявили в спецслужбі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Федеральна служба безпеки Росії затримала українського консула Олександра Сосонюка. Його затримали нібито «під час отримання інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ».

Джерело: Интерфакс