Нашестя комарів у Криму прийшло на зміну потопу

Комари. Фото: Амител

https://racurs.ua/ua/n157075-nashestya-komariv-u-krymu-pryyshlo-na-zminu-potopu.html

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Крим тільки оговтався від потопу, як на півострові почалося масштабне нашестя комарів.

До боротьби з комахами залучили дезінсекторів. Про це повідомив «віце-прем'єр» окупаційного кримського «уряду» Андрій Рюмшин, передає РІА Новини.

Біля водойм розпочато покіс очеретів. На майбутнє до цього треба бути готовими, — зазначив Рюмшин.

Він додав, що подібні прецеденти трапляються раз на 20 років. За словами окупаційної влади, спочатку планувалося обробляти територію хімічними препаратами за допомогою авіації, проте такий спосіб може завдати шкоди екології та бджолярам.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Крим продовжує «тонути», з берегів можуть вийти дві річки. У Бахчисарайському районі окупованого півострова одна людина загинула через підтоплення. У регіоні провели евакуацію не менше 50 приватних будинків.

Джерело: РИА Новости