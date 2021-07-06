Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n157074-zelenskyy-zustrivsya-z-glavamy-lytvy-ta-ievrorady-pro-scho-govoryly.html

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Володимир Зеленський узяв участь у тристоронній зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою та главою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Політики поспілкувалися під час робочого візиту президента України до Вільнюса сьогодні, 6 липня. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Головними темами зустрічі стали стратегічний курс України та безпекова ситуація в регіоні. Президент України наголосив, що стратегічний курс України, як і раніше, націлений на набуття повноправного членства у Євросоюзі. У цьому контексті сторони обмінялися думками щодо європейської перспективи України.

Також президент Володимир Зеленський, очільники Литви та Європейської ради обговорили ситуацію з безпекою в регіоні, зокрема концентрацію російських військ вздовж українського кордону, а також на окупованих територіях.

Український лідер розповів партнерам про підготовку до саміту Кримської платформи та відзначив його важливість для привернення уваги міжнародної спільноти до окупації Криму.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна готова до вступу в НАТО, а держава і громадяни зробили вже достатньо, щоб отримати чіткі підтвердження щодо дати й умов вступу України до Євросоюзу та Альянсу, вважає Зеленський.